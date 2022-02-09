Первая шайба сборной России на Олимпиаде оказалась неожиданной

Форвард забросил курьёзную шайбу за 2.7 секунды до конца первого периода. У Слепышева не прошла передача на пятачок, однако Антон не выключился из эпизода, подобрал шайбу, выехал из-за ворот и отпасовал на ближнюю штангу с отрицательного угла. Шайба попала в ногу форварду швейцарцев Энцо Корви и от неё отлетела в ворота.