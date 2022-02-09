Виталий Милонов — об обвинениях фигуристов в допинге: Это политический заказ в чистом виде, просто негодяйство

– Первыми эту информацию дали британские СМИ, а они, как известно, короли таблоидов. Британские таблоиды головного мозга заразили уже всех, – говорит Милонов. – Допинг бывает, как осетрина, либо свежий, либо тухлый. Получается, что британские представители отрицают официальные заключения МОК. Любого спортсмена можно по таким критериям обвинить, якобы возможна сомнительная допинг-проба. К нашим спортсменам это интерпретируется и подается как что-то ужасное, а для норвежцев и англичан это хорошо. Это политический заказ в чистом виде, просто негодяйство. Мне очень неудобно за английских спортсменов, потому что они думают, что за лютый стыд выдают наши политики.