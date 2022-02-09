На фоне ситуации с допинг-тестом Этери Тутберидзе не пришла на утреннюю тренировку фигуристов

Напомним, четыре представителя сборной России, выигравшие золото в командном турнире по фигурному катанию, сегодня, 9 февраля, не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александра Галлямов.

Произошло это на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях.

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила «Чемпионату», почему её подопечные Анастасия Мишина и Александр Галлямов не приняли участие в сегодняшней тренировке.

«Ничего не знаю, кроме того, что обе мои пары сегодня не выходили на лёд, потому что у них выходной. Это было запланировано. Остальное надо узнавать в официальных источниках».

Американская журналистка Кристин Бреннан прокомментировала ситуацию с пропуском четырьмя представителями сборной России по фигурному катанию тренировки на Олимпийских играх в Пекине.

«Одного из моих источников интересует, почему россиянин Марк Кондратюк не вышел на тренировку сегодня. Завтра он должен выступать с произвольной программой. Другие, по логике, могут пропустить тренировку, учитывая, что их соревнования на Олимпиаде пройдут позже», — написала Бреннан в своём «твиттере».

Результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай) могут быть пересмотрены, сообщает AP.

Соревнования завершились 7 февраля. Победу одержала сборная России, второе место заняла команда США, третьей стала Япония. Однако церемония награждения до сих пор не была проведена. Это связано с продолжающимся юридическим спором, который может повлиять на распределение медалей.

Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что церемонию награждения перенесли из-за необходимости получения юридической консультации от международной федерации. «В это дело вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее», — заявил Адамс.