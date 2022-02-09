Норвежская лыжница Хейди Венг: мои мечты об Олимпиаде разбиты

Венг была первой спортсменкой нормежской сборной, заразившейся коронавирусом накануне отъезда в Китай.

Норвежская лыжница Хейди Венг написала в Instagram, что не выступит на Олимпийских играх в Пекине. Она заболела коронавирусом незадолго перед отъездом в Пекин, находясь в тренировочном лагере в Италии. Поэтому не смогла отправиться в Китай одним рейсом с норвежцами.

Если поначалу была надежда, что лыджица сможет принять участие в проходящей в конце Олимпиады гонке на 30 км, теперь ее нет.

«Для меня мечта о реванше на Олимпийских играх разбита. Это «всего лишь» Игры, но, тем не менее, жаль. Сейчас, надеюсь, что выступлю в каких-то гонках Кубка мира, где буду готова к борьбе. Удачи на Олимпиаде всем, кто сейчас там", — написала Венг.