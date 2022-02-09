Конкурентке Сильдару бросили в лицо торт

В прошлый вторник Гремо завоевала свою вторую олимпийскую медаль – вдобавок к серебру, полученному в Пхенчхане в слоупстайле, она завоевала бронзу в Пекине. После интервью и поздравлений от команды, коллеги по сборной решили порадовать спортсменку тортом, но вместо угощения, его кинули девушке в лицо.

Члены сборной порадовали Матильду Гремо тортом в лицо. ФОТО: @swissfreeski/Instagram

«Получила тарелку сливочного торта в лицо, это наша традиция по случаю дня рождения», - прокомментировала Гремо. Устраивать праздник в честь медали в планах не было, олимпиада длинная и впереди ожидает еще множество важных состязаний.