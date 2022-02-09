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Конкурентке Сильдару бросили в лицо торт

Матильда Гремо. ФОТО: Tairo Lutter

Завоевавшая бронзу по прыжках с трамплина в Big Air конкурентка Сильдару Матильда Гремо отметила победой свой 22-й день рождения. Члены сборной решили устроить ей сюрприз и неожиданно кинули торт в лицо.

В прошлый вторник Гремо завоевала свою вторую олимпийскую медаль – вдобавок к серебру, полученному в Пхенчхане в слоупстайле, она завоевала бронзу в Пекине. После интервью и поздравлений от команды, коллеги по сборной решили порадовать спортсменку тортом, но вместо угощения, его кинули девушке в лицо.

Члены сборной порадовали Матильду Гремо тортом в лицо. ФОТО: @swissfreeski/Instagram

«Получила тарелку сливочного торта в лицо, это наша традиция по случаю дня рождения», - прокомментировала Гремо. Устраивать праздник в честь медали в планах не было, олимпиада длинная и впереди ожидает еще множество важных состязаний.

Золото в Big Air завоевала серьезнейшая конкурентка Сильдару китаянка Эйлин Гу, которая благодаря последнему выступлению поднялась с третьего места на первое. Француженка Тесс Леде проиграла китаянке 0,75 балла и взяла серебро. Бронза у Гремо.

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