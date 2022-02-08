Олимпийский хоккей. У российской сборной проблемы
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о ситуации с форвардом СКА Андреем Кузьменко, покинувшим расположение сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о ситуации с форвардом СКА Андреем Кузьменко, покинувшим расположение сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Прочитал, что у Кузьменко в сборной были какие-то проблемы с дисциплиной, жалобы, и именно из-за этого его якобы исключили из команды. До этого говорили, что он плохо играет без шайбы. Ищут какую-то причину, за что зацепиться. Не могу во все это поверить: знаю, что у Андрея никогда не было сложностей с отношением к тренировкам.Тем более речь идет о сборной, об Олимпиаде, а в национальной команде Кузьменко всегда выкладывался по максимуму, даже если находился не в идеальной форме и в клубе дела не шли.
Да и о каком валянии дурака может идти речь, если хоккеист выходит на двусторонние матчи и в двух играх забивает пять голов? В любом случае такие вбросы – плохой сигнал. Любые подобные моменты, даже если представить, что они были, должны оставаться и решаться внутри команды, а не попадать в прессу.
Сейчас же атмосфера вокруг сборной явно нездоровая: в команду по странным причинам не берут одного из сильнейших игроков, пытаются объяснить это решение то травмами, то дисциплиной, но главное – команда лишается человека, который, как говорится, мог делать разницу и наверняка стал бы одним из лидеров», – сказал Крикунов.