Олимпийский хоккей. У российской сборной проблемы

«Прочитал, что у Кузьменко в сборной были какие-то проблемы с дисциплиной, жалобы, и именно из-за этого его якобы исключили из команды. До этого говорили, что он плохо играет без шайбы. Ищут какую-то причину, за что зацепиться. Не могу во все это поверить: знаю, что у Андрея никогда не было сложностей с отношением к тренировкам.Тем более речь идет о сборной, об Олимпиаде, а в национальной команде Кузьменко всегда выкладывался по максимуму, даже если находился не в идеальной форме и в клубе дела не шли.