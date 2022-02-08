Максим Цветков: "Теперь я понимаю, что ощущал Шипулин в спринте Сочи-2014"
Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о тактике в индивидуальной гонке Олимпиады-2022, а также о последнем выстреле, который лишил его золота.
Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о тактике в индивидуальной гонке Олимпиады-2022, а также о последнем выстреле, который лишил его золота.
«Была задача работать за Йоханнесом Бо, - прокомментировал Цветков. - Я не знал, насколько быстро он меня достанет, это случилось на третьем круге. Я думал, он чуть-чуть побыстрее начнет и раньше меня догонит, и можно будет за ним работать. Самым тяжелым был второй круг почему-то. А третий я отработал почти полностью за Йоханнесом. А вот пятый круг одному на финише было тяжеловато. Возможно, если бы он был чуть поближе, я бы видел его спину и было бы проще.
Не то, чтобы я подумал на 20-м выстреле, что могу закрыть и будет медаль. Я волновался из-за того, что просто могу закрыть 20 выстрелов, могу сделать ноль сегодня и немножко дрогнул на последнем выстреле – штормило. По движениям, по ходу было вроде неплохо».
– В Сочи-2014 Антон Шипулин последним выстрелом в первой же гонке запорол себе всю Олимпиаду, весь настрой на следующие гонки у него пропал. Вы понимаете, что нужно делать сейчас, ведь гонки впереди?
- Теперь я понимаю, что ощущал Антон Шипулин в тот момент, – сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».