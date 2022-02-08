Максим Цветков: Теперь понимаю, что ощущал Шипулин в спринте Сочи-2014

«Была задача работать за Йоханнесом Бо, - прокомментировал Цветков. - Я не знал, насколько быстро он меня достанет, это случилось на третьем круге. Я думал, он чуть-чуть побыстрее начнет и раньше меня догонит, и можно будет за ним работать. Самым тяжелым был второй круг почему-то. А третий я отработал почти полностью за Йоханнесом. А вот пятый круг одному на финише было тяжеловато. Возможно, если бы он был чуть поближе, я бы видел его спину, и было бы проще.