Золотой промах Цветкова и общие результаты россиян в индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022

«Были такие надежды по ходу гонки. Задержка последнего выстрела как будто всё перечеркнула. Цветков — молодец, здорово провёл гонку. Чуть-чуть не хватило, расстройство есть. Когда Логинов на последнем рубеже два стрельнул, прям совсем настроение изменилось. Ветер позволял спокойно работать. В целом у всех хорошая стрельба. Гонка достаточно длинная, есть накопившееся утомление, концентрация упала, и пошли ошибки. Это у Логинова, думаю, так. А у Цветкова последний выстрел с задержкой явно передержал. В идеале надо суметь остановиться, вдох-выдох – и по-новому делать выстрел. А Макс, наверное, просто его удерживал, в этот момент не замечаешь, как включается дополнительная мышца. Чем больше в напряжении, тем больше тремора в мышце», — прокомментировал Черезов.

«Главная проблема сегодня — один промах. Как и у других биатлонистов. Тут не только россияне не могут попасть в тройку. Шведы тоже не могут попасть. Для них это какая-то катастрофа, а не Олимпиада. Ни у женщин, ни у мужчин. Ничего не могут сделать. Сегодня у Максима был золотой промах. Думаю, он сам всю жизнь будет его так называть. Если говорить о результатах Логинова, то он должен был, конечно, попадать последний выстрел. Даже если он промахнулся один раз, то последний просто сделал вдогонку. Может, было сильное эмоциональное напряжение. Надо было дорабатывать», — сказал Ярошенко.