Вяльбе отреагировала на решение Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине

«Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на «разделке». Решение было очень трудным с его стороны, и могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом. Большунов сейчас гораздо опытнее, очень внимателен к деталям и прекрасно знает свой организм. Можно легко потратить все силы в спринте, при этом ничего не выиграть и потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку. Мы обсудили ситуацию со всех сторон, я Сашу полностью поддержала», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Вяльбе.