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Вяльбе отреагировала на решение Большунова пропустить на Олимпиаде в Пекине спринт

Елена Вяльбе. ФОТО: Sergei Bobylev

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение Александра Большунова пропустить спринт на Олимпиаде в Пекине.

«Саша вчера вечером сообщил мне, что хочет сосредоточиться на следующей гонке, на «разделке». Решение было очень трудным с его стороны, и могу только сказать, что преклоняюсь перед его профессионализмом. Большунов сейчас гораздо опытнее, очень внимателен к деталям и прекрасно знает свой организм. Можно легко потратить все силы в спринте, при этом ничего не выиграть и потом еще завалить следующий старт, на который он делает сейчас ставку. Мы обсудили ситуацию со всех сторон, я Сашу полностью поддержала», — приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) слова Вяльбе.

Накануне тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что Большунов пропустит спринт. По словам специалиста, инициатива исходила от самого спортсмена.

Спринт на Олимпиаде в Пекине состоится сегодня, 8 февраля.

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