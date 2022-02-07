Норвежский журналист заявил, что Большунова и других российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде-2022

«Александр Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде, — написал журналист в своей статье на сайте NRK. — Большунов был настолько великолепен, что мог себе позволить начать праздновать и хлопать уже на последнем километре. Улыбающийся россиянин по традиции всех побеждающих с таким отрывом финишировал, размахивая флагом. Но это был не российский триколор — это флаг ОКР».
Автор статьи также заявил, что из-за допингового скандала Россию должны были полностью исключить на два года.
«Два года полного исключения страны, никакого использования российского флага — вот что было бы воспринято как настоящее наказание для России. В противном случае вердикт никакого значения не имеет. На пресс-конференции Большунова спросили о допинге, это вызвало у него возмущение. Но такие вопросы будут задавать и дальше», — отметил журналист.