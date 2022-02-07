Пресс-атташе норвежской сборной пришлось извиняться за поведение Йоханнеса Клебо

«Все спортсмены после гонки должны проходить через микст-зону. И мы призываем, конечно, чтобы они давали интервью. Почти всегда они это и делают. Но иногда так происходит, что по разным причинам они отказываются общаться с журналистами. Мы приносим за это извинения. Знаем, что в дальнейшем они снова придут в микст-зону для интервью», — цитирует Эйде ABC Nyheter.

«Мы поговорили вчера вечером. Он хорошо понимает, что надо сосредоточиться на следующей гонке — вне зависимости от того, как сложилась предыдущая. Мы говорили о спринте. Он сказал то же, что и другие наши парни, — что «сдулся» на классике, и ему пришлось сделать ставку на свежие ноги коньковым ходом. О медалях пришлось забыть. С того момента он стал думать о спринте. Примерно на третьем круге классики он почувствовал, что начал тратить слишком много сил. Темп был слишком высок», — приводит слова тренера Dagbladet.