Пресс-атташе норвежской сборной пришлось извиняться за поведение Йоханнеса Клебо
Пресс-атташе комитета по лыжным гонкам федерации лыжных видов спорта Норвегии Гру Эйде принесла извинения журналистам за поведение норвежского лыжница Йоханнеса Клебо. После неудачного выступления в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине Клебо отказался общаться с журналистами. Также он нецензурно охарактеризовал собственное выступление в скиатлоне. (Он занял лишь 40-е место, уступив россиянину Александру Большунову более девяти минут).