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Пресс-атташе норвежской сборной пришлось извиняться за поведение Йоханнеса Клебо

Йоханнес Клебо. ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Пресс-атташе комитета по лыжным гонкам федерации лыжных видов спорта Норвегии Гру Эйде принесла извинения журналистам за поведение норвежского лыжница Йоханнеса Клебо. После неудачного выступления в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине Клебо отказался общаться с журналистами. Также он нецензурно охарактеризовал собственное выступление в скиатлоне. (Он занял лишь 40-е место, уступив россиянину Александру Большунову более девяти минут).

«Все спортсмены после гонки должны проходить через микст-зону. И мы призываем, конечно, чтобы они давали интервью. Почти всегда они это и делают. Но иногда так происходит, что по разным причинам они отказываются общаться с журналистами. Мы приносим за это извинения. Знаем, что в дальнейшем они снова придут в микст-зону для интервью», — цитирует Эйде ABC Nyheter.

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум отметил, что поговорил со спортсменом.

«Мы поговорили вчера вечером. Он хорошо понимает, что надо сосредоточиться на следующей гонке — вне зависимости от того, как сложилась предыдущая. Мы говорили о спринте. Он сказал то же, что и другие наши парни, — что «сдулся» на классике, и ему пришлось сделать ставку на свежие ноги коньковым ходом. О медалях пришлось забыть. С того момента он стал думать о спринте. Примерно на третьем круге классики он почувствовал, что начал тратить слишком много сил. Темп был слишком высок», — приводит слова тренера Dagbladet.

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