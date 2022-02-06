Самые необычные спортсмены зимней Олимпиады-2022

Одним из самых заметных и даже скандальных участников Олимпиады уже стал американский фигурист Тимоти Ледюк, который выступает в парном катании вместе с Эшли Кейн-Гриббл. Биография спортсмена незаурядна со всех сторон. Во-первых, он пришел в фигурное катание только в 12 лет. Во-вторых, сначала спортсмен безуспешно пытался покорить одиночное катание, но в итоге сосредоточился на парном. В-третьих, в возрасте 18 лет Ледюк нашел в себе смелость сделать каминг-аут.

Но главный сюрприз для публики Ледюк приготовил в прошлом году. В одном из интервью 30-летний американец объявил себя небинарным спортсменом, то есть тем, кто не определяет себя мужчиной или женщиной. При этом никаких операций по смене пола он не делал и в женское одиночное катание уходить не собирался, однако некоторых экспертов, прежде всего российских, новость о появлении на Олимпиаде первого в истории небинарного спортсмена почему-то задела.

Вы не были на Гаити?

Небольшое островное государство в Карибском море регулярно отправляет на летние Олимпийские игры по 5-10 спортсменов, а в 1924 и 1928 годах легкоатлеты даже принесли стране бронзу и серебро. Но в зимних Играх представители Гаити никогда на участвовали. В Пекине произойдет историческое событие — отстаивать честь республики едет 19-летний горнолыжник Ричардсон Виано.

Спортсмен родился в столице Гаити Порт-о-Пренс и в трехлетнем возрасте остался сиротой. Мальчик был усыновлен итальянцами, живущими во французских Альпах на границе с Италией. Он переехал в городок Бриансон, где занялся горнолыжным спортом. Добиться больших успехов и претендовать на попадание в сборные Италии или Франции ему не удалось, но ему предложили выступать за сборную родной страны. Спортсмен с радостью принял предложение и с 2019 года начал представлять Гаити на международных стартах.

В условиях бушующей эпидемии коронавируса любая случайность может лишить Гаити первого в истории представителя на зимних Олимпийских играх, но федерация подстраховалась. Если Виано вдруг сдаст положительный тест, его готов заменить 19-летний Макенсон Флориндо, которого в детстве усыновила французская семья.

С дорожки на трассу

Переход в бобслей в зрелом возрасте — достаточно распространенная история. Однако перевоплощение Дмитрия Лопина из легкоатлета-спринтера в бобслеиста произошло слишком уж стремительно.

Еще в феврале 2021-го спортсмен побеждал на 60-метровке в рамках турнира «Русская зима», а уже в апреле того же года в качестве разгоняющего брал серебро в двойке и побеждал в четверке на чемпионате России. В обоих случаях место пилота занимал Максим Андрианов. После этого 30-летний Лопин был включен в состав сборной страны для выступления на Кубке мира, его лучшим результатом в нынешнем сезоне стало шестое место в немецком Винтерберге в соревнованиях четверок.