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Самые необычные спортсмены зимней Олимпиады-2022

Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледук ФОТО: MATTHEW STOCKMAN/AFP

На зимних Олимпийских играх в Пекине выступят более трех тысяч спортсменов из 95 стран мира, среди них есть заслуженные чемпионы, будущие звезды и просто те, кто посвятил всю жизнь спорту высших достижений, пишет lenta.ru. Однако встречаются и такие атлеты, которые на Играх оказались если и не случайно, то благодаря сумасшедшему стечению обстоятельств.

Одним из самых заметных и даже скандальных участников Олимпиады уже стал американский фигурист Тимоти Ледюк, который выступает в парном катании вместе с Эшли Кейн-Гриббл. Биография спортсмена незаурядна со всех сторон. Во-первых, он пришел в фигурное катание только в 12 лет. Во-вторых, сначала спортсмен безуспешно пытался покорить одиночное катание, но в итоге сосредоточился на парном. В-третьих, в возрасте 18 лет Ледюк нашел в себе смелость сделать каминг-аут.

Но главный сюрприз для публики Ледюк приготовил в прошлом году. В одном из интервью 30-летний американец объявил себя небинарным спортсменом, то есть тем, кто не определяет себя мужчиной или женщиной. При этом никаких операций по смене пола он не делал и в женское одиночное катание уходить не собирался, однако некоторых экспертов, прежде всего российских, новость о появлении на Олимпиаде первого в истории небинарного спортсмена почему-то задела.

Вы не были на Гаити?

Небольшое островное государство в Карибском море регулярно отправляет на летние Олимпийские игры по 5-10 спортсменов, а в 1924 и 1928 годах легкоатлеты даже принесли стране бронзу и серебро. Но в зимних Играх представители Гаити никогда на участвовали. В Пекине произойдет историческое событие — отстаивать честь республики едет 19-летний горнолыжник Ричардсон Виано.

Спортсмен родился в столице Гаити Порт-о-Пренс и в трехлетнем возрасте остался сиротой. Мальчик был усыновлен итальянцами, живущими во французских Альпах на границе с Италией. Он переехал в городок Бриансон, где занялся горнолыжным спортом. Добиться больших успехов и претендовать на попадание в сборные Италии или Франции ему не удалось, но ему предложили выступать за сборную родной страны. Спортсмен с радостью принял предложение и с 2019 года начал представлять Гаити на международных стартах.

В условиях бушующей эпидемии коронавируса любая случайность может лишить Гаити первого в истории представителя на зимних Олимпийских играх, но федерация подстраховалась. Если Виано вдруг сдаст положительный тест, его готов заменить 19-летний Макенсон Флориндо, которого в детстве усыновила французская семья.

С дорожки на трассу

Переход в бобслей в зрелом возрасте — достаточно распространенная история. Однако перевоплощение Дмитрия Лопина из легкоатлета-спринтера в бобслеиста произошло слишком уж стремительно.

Еще в феврале 2021-го спортсмен побеждал на 60-метровке в рамках турнира «Русская зима», а уже в апреле того же года в качестве разгоняющего брал серебро в двойке и побеждал в четверке на чемпионате России. В обоих случаях место пилота занимал Максим Андрианов. После этого 30-летний Лопин был включен в состав сборной страны для выступления на Кубке мира, его лучшим результатом в нынешнем сезоне стало шестое место в немецком Винтерберге в соревнованиях четверок.

На Олимпиаде в Пекине солировать в составе сборной России должен пилот Ростислав Гайтюкевич, который со своими экипажами заезжал в призы на этапах Кубка мира и теоретически может зацепить медали и в двойках, и в четверках. Лопин же будет выступать вместе с Андриановым.

Вставай на лыжи

Ямайка имеет богатые традиции в бобслее. В этом виде спорта островное государство было представлено практически на всех Олимпиадах с 1988 года. А в Пекине в список олимпийских видов спорта, освоенных ямайцами, добавятся горные лыжи.

Горнолыжник Бенджамин Александр вырос в семье ямайца и англичанки в городе Нортгемптоне. В детстве он профессионально не занимался спортом, а после окончания школы отучился на инженера. Позже Александр увлекся музыкой и стал профессиональным диджеем. Около десяти лет будущий горнолыжник гастролировал по разным странам мира, участвовал в музыкальных фестивалях и неплохо зарабатывал. Однако все изменилось в 2015 году, когда англичанин впервые оказался на горнолыжном склоне в Канаде.

Новое увлечение настолько поглотило Александра, что он решил сделать из него нечто большее, чем просто хобби. В 2019-м британец продемонстрировал свои успехи профессиональному американскому горнолыжнику Гордону Грею. Тот назвал технику Александра ужасной, однако был поражен тем, с какой скоростью новичок летит по склону. «Технике обучить можно, а бесстрашию — нет», — резюмировал американец. Эта оценка вполне удовлетворила Александра, который выбрал для себя гигантский слалом, получил ямайский паспорт и начал заявляться на международные соревнования.

Описание сложной системы квалификации горнолыжников для участия в Олимпиаде достойна отдельного текста. Чтобы преодолеть отбор, Александру очень пригодились математический склад ума и инженерное образование. Новоиспеченный ямаец анализировал состав участников и сложность трассы, подбирая для себя турниры, где у него будут шансы набрать максимальное количество рейтинговых очков. Тактика принесла успех: 38-летний спортсмен, который пришел в горные лыжи совсем недавно, заслужил право выступить в Пекине.

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