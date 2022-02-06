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Александр Большунов упал, но добыл золото для России
Спицов финишировал вторым

Александр Большунов. ФОТО: Sergei Bobylev

Российский лыжник Александр Большунов упал в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине и потерял несколько секунд, но это все равно не помешало ему прийти первым. 

Российский лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом, финишировав первым в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Золото Большунова – первая награда высшего достоинства в копилке российской команды на ОИ-2022.

Спицов и Большунов празднуют победу.  ФОТО: MARKO DJURICA

Вторым финишировал еще один представитель России Денис Спицов. Третье место и первую медаль сборной Финляндии принес Ийво Нисканен.

Эстонец Альвар Йоханнес Алев финишировал на 33-м месте. Наш спортсмен обогнал трехкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Хесфлота Клебо, который занял только 40-е место.

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