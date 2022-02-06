Александр Большунов упал, но добыл золото для России

Российский лыжник Александр Большунов стал олимпийским чемпионом, финишировав первым в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Золото Большунова – первая награда высшего достоинства в копилке российской команды на ОИ-2022.
Вторым финишировал еще один представитель России Денис Спицов. Третье место и первую медаль сборной Финляндии принес Ийво Нисканен.
Эстонец Альвар Йоханнес Алев финишировал на 33-м месте. Наш спортсмен обогнал трехкратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Хесфлота Клебо, который занял только 40-е место.