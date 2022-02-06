Карен Чен: "Могу только мечтать об элементах, которые делают россиянки

"Русские девушки делают совершенно потрясающие вещи, я о таком могу только мечтать и не способна делать то, что делают они. Без сомнений, у них поразительная команда. Я особо не думаю о борьбе в командном турнире с Россией, фокусируюсь на своем катании. Если я откатала хорошо, то я счастлива, мой тренер счастлив, моя команда счастлива, лидеры команды счастливы, и моя семья счастливы. Фокусируюсь только на том, что могу контролировать, а это – катание", - сказала Чен журналистам.