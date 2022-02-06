Карен Чен: "Могу только мечтать об элементах, которые делают россиянки
Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной второго дня турнира. Чен, представляющая лидировавшую после первого дня сборную США, стала пятой - 65,20. 15-летняя россиянка Камила Валиева за прокат короткой программы получила 90,18 балла и заняла первое место. Сборная России вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах, набрав 36 очков. Американцы идут вторыми - 34 очка, на третьем месте команда Японии - 29.