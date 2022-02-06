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Карен Чен: "Могу только мечтать об элементах, которые делают россиянки

Карен Чен, Олимпиада в Пекине 2022 ФОТО: Li Yibo/ZUMAPRESS.com

Короткая программа в женском одиночном катании стала первой дисциплиной второго дня турнира. Чен, представляющая лидировавшую после первого дня сборную США, стала пятой - 65,20. 15-летняя россиянка Камила Валиева за прокат короткой программы получила 90,18 балла и заняла первое место. Сборная России вышла в лидеры командного турнира после первых программ во всех дисциплинах, набрав 36 очков. Американцы идут вторыми - 34 очка, на третьем месте команда Японии - 29.

"Русские девушки делают совершенно потрясающие вещи, я о таком могу только мечтать и не способна делать то, что делают они. Без сомнений, у них поразительная команда. Я особо не думаю о борьбе в командном турнире с Россией, фокусируюсь на своем катании. Если я откатала хорошо, то я счастлива, мой тренер счастлив, моя команда счастлива, лидеры команды счастливы, и моя семья счастливы. Фокусируюсь только на том, что могу контролировать, а это – катание", - сказала Чен журналистам.

"Возможно, мой риттбергер повлияет на итоговый результат, не знаю. Я только вышла со льда, еще ничего не проанализировала, не смотрела на оценки. Расстроена, что не смогла его приземлить, но у меня будет еще один шанс в индивидуальном турнире", - отметила американка.

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