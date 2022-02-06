Видео ⟩ Российские фигуристы вышли в лидеры командного турнира

Валиева вывела Россию на первое место

Российская фигуристка Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании в рамках командного турнира на зимних Играх в Пекине, передает "Интерфакс".

За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков. Это позволило россиянам опередить команду США, представительница которой Карен Чен показала пятый результат (65,20) и добавила американцам 6 очков.

Российская команда набрала 36 очков и вышла на первое место. Вторую строчку занимает сборная США (34), третье – сборная Японии (29).

Россия увеличила отрыв от США

Россиянин Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире в рамках зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.

Лучшим стал японец Юмо Кагияма (208,94), заработавший для своей сборной 10 очков.

Третий результат показал представитель США Винсент Чжоу (171,44), это 8 очков в зачет американцев.

Таким образом, перед заключительным днем соревнований в рамках командного турнира Россия сохраняет заработанное в воскресенье лидерство – 45 очков. Отставание занимающих второе место американцев увеличилось до трех очков. На третьем месте находится Япония (39).