Видео ⟩ Российские фигуристы вышли в лидеры командного турнира
В воскресенье, 6 февраля, состоялся второй день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соревнования продолжились короткими программами женщин и произвольными мужчин.
В воскресенье, 6 февраля, состоялся второй день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соревнования продолжились короткими программами женщин и произвольными мужчин.
Валиева вывела Россию на первое место
Российская фигуристка Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании в рамках командного турнира на зимних Играх в Пекине, передает "Интерфакс".
За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков. Это позволило россиянам опередить команду США, представительница которой Карен Чен показала пятый результат (65,20) и добавила американцам 6 очков.
Российская команда набрала 36 очков и вышла на первое место. Вторую строчку занимает сборная США (34), третье – сборная Японии (29).
Россия увеличила отрыв от США
Россиянин Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире в рамках зимней Олимпиады-2022 в Пекине.
Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.
Лучшим стал японец Юмо Кагияма (208,94), заработавший для своей сборной 10 очков.
Третий результат показал представитель США Винсент Чжоу (171,44), это 8 очков в зачет американцев.
Таким образом, перед заключительным днем соревнований в рамках командного турнира Россия сохраняет заработанное в воскресенье лидерство – 45 очков. Отставание занимающих второе место американцев увеличилось до трех очков. На третьем месте находится Япония (39).
В понедельник пройдут произвольные прокаты среди спортивных и танцевальных пар, а также в женском одиночном катании.