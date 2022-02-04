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На Зимних олимпийских играх в Пекине установлен новый мировой рекорд

Суй Вэньцзин и Хань Цун, фотоархив, 2018 год. ФОТО: JUNG YEON-JE/AFP

Как передает Report, китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун во время короткой программы спортивных пар в командном турнире набрали 82,83 балла.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла 16 января на чемпионате Европы в Таллинне. Эта пара с результатом 82,64 балла стала второй на Олимпиаде в Пекине.

После трех этапов командного турнира лидирует сборная США, у которой 28 баллов. Сборная России занимает второе место. Российские фигуристы набрали 26 баллов.

«Отличная программа. Мы увидели именно то катание, в котором слились воедино как элементы парного катания, так и танцев на льду», - прокомментировала Лийна-Грете Лилендер.

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