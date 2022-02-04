На Зимних олимпийских играх в Пекине установлен новый мировой рекорд
Как передает Report, китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун во время короткой программы спортивных пар в командном турнире набрали 82,83 балла.
Как передает Report, китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун во время короткой программы спортивных пар в командном турнире набрали 82,83 балла.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они набрали 82,36 балла 16 января на чемпионате Европы в Таллинне. Эта пара с результатом 82,64 балла стала второй на Олимпиаде в Пекине.
После трех этапов командного турнира лидирует сборная США, у которой 28 баллов. Сборная России занимает второе место. Российские фигуристы набрали 26 баллов.
«Отличная программа. Мы увидели именно то катание, в котором слились воедино как элементы парного катания, так и танцев на льду», - прокомментировала Лийна-Грете Лилендер.