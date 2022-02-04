Российские звезды! Смотрите самые яркие моменты с командного турнира по фигурному катанию на Зимней Олимпиаде в Пекине

В Пекине в этом виде выступят команды ОКР, Канады, КНР, Чехии, Грузии, Германии, Италии, Японии, Украины и США. Главными претендентами на призовые места являются ОКР, США и Япония.
В составе сборной ОКР 4 февраля выступили первые номера команды. В мужском одиночном катании — чемпион Европы-2022 и чемпион России-2022 Марк Кондратюк, в парном катании — чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2022, чемпионы России-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2022, 2020 Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Смотрите выступление Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова:
Выступление пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов: