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Российские звезды! Смотрите самые яркие моменты с командного турнира по фигурному катанию на Зимней Олимпиаде в Пекине

Командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пройдет с 4 по 7 февраля 2022 года. В нем будет разыгран один комплект медалей.

В Пекине в этом виде выступят команды ОКР, Канады, КНР, Чехии, Грузии, Германии, Италии, Японии, Украины и США. Главными претендентами на призовые места являются ОКР, США и Япония. 

В составе сборной ОКР 4 февраля выступили первые номера команды. В мужском одиночном катании — чемпион Европы-2022 и чемпион России-2022 Марк Кондратюк, в парном катании — чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2022, чемпионы России-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2022, 2020 Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Смотрите выступление Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова:

Выступление пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов:

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