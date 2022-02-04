Любопытный журналист замучил Келли Сильдару вопросами

Вышеприведенное – короткая компиляция из вопросов, которые задавали журналисты фигуристу Александру Селевко и фристайлистке Келли Сильдару.

К сожалению, журналист не знал, что Селевко и Сильдару были теми самыми двумя спортсменами, чьи тесты оказались по прибытии в Пекин недействительными. Из-за этого они смогли выйти из гостиничных номеров только вчера вечером и просто не успели оглядеться в олимпийской деревне.

Но ничего страшного: у любопытного журналиста был наготове следующий вопрос: «Успели ли вы в олимпийской деревне оценить китайскую культуру?», - спросил он Сильдару, как будто не поняв, что эстонка уже сообщила ему, что не успела прогуляться по спортивным центрам.

Однако Сильдару осталась вежливой и ответила: «Культура мне нравится, но в олимпийской деревне ее сложно оценить. Я бы предпочла прогуляться по городу и там все посмотреть».

Ответ получен, но звучит очередной очень длинный вопрос, который можно сформулировать следующим образом: как вы прокомментируете усилия Китая по организации Олимпиады в условиях распространения коронавируса?

Сильдару опять вежливо отвечает: «Это было для всех тяжело, мне тоже пришлось пропустить несколько состязаний из-за коронавируса, но очень приятно, что мы все же сумели вообще сюда попасть и соревноваться».

Под конец у Сильдару спросили, что она хотела бы услышать от президента Китая Си Цзиньпина, который выступит на церемонии открытия Олимпиады с речью, добавив, что олимпиада в Пекине, которая проходила летом 2008 года, была для Китая крайне успешной.

На этот вопрос ответила пресс-атташе эстонской сборной Мерили Луук, которая сказала, что поскольку Сильдару на сегодняшней церемонии открытия Игр является знаменосцем эстонской сборной, для нее именно это будет самым важным моментом, а не речь президента.

Однако журналист не унимался: чего вы все же ждете от речи президента?