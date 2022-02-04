Александр Селевко: к этим условиям нужно привыкнуть

Каких-то конкретных целей 20-летний фигурист себе на Олимпиаде не ставил; в таллиннском аэропорту его тренер Ирина Кононова дала понять, что что самым важным было вообще пробиться на Олимпиаду. Под этим, разумеется, подразумевался отнюдь не допуск на пекинский рейс, а возможность выступить на олимпийском льду. Однако по приземлении во вторник утром в этом появились некоторые сомнения, поскольку тест Селевко, как и тест Келли Сильдару – первая проба на месте, взятая из горла – были признаны недействительными.

Этот результат не считался ни положительным, ни отрицательным – просто для анализа было взято недостаточно материала. Факт, что параллельно из носа фигуриста была взята проба для PCR-теста, которая показала негативный результат, не убедила подозрительных короноборцев, поэтому спортсмен был помещен в изоляцию в гостиничном номере.

Однако первичную изоляцию он сумел пройти в обычном, а не карантинном отеле, где пища была настолько скудной, что биатлонистка Сузан Кюльм за четыре дня там потеряла несколько килограммов веса.

Из изоляции Селевко сумел выйти только днем в среду, когда две его последующие пробы показали негативный результат.

На пресс-конференции Александр Селевко отметил, что из-за неясного результата теста чувствовал себя достаточно неуверенно и нервничал намного сильнее, чем когда-либо ранее: в случае, если бы последующие пробы оказались позитивными, он не смог бы выступить на Олимпиаде.

Из-за этой изоляции спортсмен не смог в течение первых двух дней ознакомиться с ледовым холлом Пекина и первые пируэты и прыжки смог выполнить лишь в четверг утром.

«Тренировка прошла хорошо, но на первой пробе этот лед показался мне непривычным, - прокомментировал фигурист. – Он отличается от того, к которому я привык. Поначалу я вообще не чувствовал льда и на то, чтобы его понять, потребовалось некоторое время. Но сейчас уже все в порядке».

Если окинуть взглядом список из 30 спортсменов, то в сравнении личных рекордов Александр Селевко опережает семерых фигуристов (238,42 балла). Можно ли на основании этого надеяться на то, что он пройдет в мужскую произвольную?

«Рекорды неважны, но хороший прокат даст возможность попасть в произвольную, - прокомментировал потерявший множество нервных клеток за двое суток, проведенных в изоляции, Селевко. – Моя цель – откатать программу максимально чисто и показать свой максимум». Он добавил, что чувствует себя хорошо.