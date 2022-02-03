«Как с тарзанки прыгнуть — те же ощущения». Максим Траньков — о ПЦР-тестах на Олимпиаде

«Всё на самом деле не так плохо, как кажется. В принципе, праздничная атмосфера всё-таки присутствует. Но в целом напряжение звенит в воздухе, потому что сегодня рекордное количество тестов, как я слышал. Перед командным турниром у двух спортсменов подозрительные тесты. Хорошо, что они не из нашей сборной. Но это как раз те сборные, у которых всего по одной квоте. То есть их даже заменить некем. Как это теперь будет проводиться, тоже непонятно», - комментирует двукратный олимпийскуий чемпион Максим Траньков обстановку на Олипийских Играх 2022 для портала «Чемпионат».