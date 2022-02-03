Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня перед стартом зимних Игр в Пекине

68-летний актер стал 30-м факелоносцем эстафеты. Чан пронёс олимпийский огонь по самому популярному участку Великой Китайской стены.

Отметим, что актёр принимал участие в эстафете огня на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

Знаменосцами эстонской сборной станут Келли Сильдару и Мартин Химма. От России флаг будут нести серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв.