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Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня перед стартом зимних Игр в Пекине

Джеки Чан несет факел с олимпийским огнем. Пекин 2022. ФОТО: Ng Han Guan/AP

Известный китайский актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр в Пекине. Об этом сообщает Beijing Daily.

68-летний актер стал 30-м факелоносцем эстафеты. Чан пронёс олимпийский огонь по самому популярному участку Великой Китайской стены.

Отметим, что актёр принимал участие в эстафете огня на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

Знаменосцами эстонской сборной станут Келли Сильдару и Мартин Химма. От России флаг будут нести серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв.

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 состоится в пятницу, 4 февраля. Игры завершатся 20 февраля.

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