Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня перед стартом зимних Игр в Пекине
Известный китайский актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр в Пекине. Об этом сообщает Beijing Daily.
Известный китайский актер Джеки Чан принял участие в эстафете олимпийского огня зимних Игр в Пекине. Об этом сообщает Beijing Daily.
68-летний актер стал 30-м факелоносцем эстафеты. Чан пронёс олимпийский огонь по самому популярному участку Великой Китайской стены.
Отметим, что актёр принимал участие в эстафете огня на летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.
Знаменосцами эстонской сборной станут Келли Сильдару и Мартин Химма. От России флаг будут нести серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв.
Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 состоится в пятницу, 4 февраля. Игры завершатся 20 февраля.