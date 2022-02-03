Сузан Кюльм вышла из изоляции и вернулась в олимпийскую деревню
Отправленная в понедельник в карантинный отель эстонская биатлонистка Сузан Кюльм сдала два негативных теста подряд и ей разрешили вернуться в олимпийскую деревню.
Отправленная в понедельник в карантинный отель эстонская биатлонистка Сузан Кюльм сдала два негативных теста подряд и ей разрешили вернуться в олимпийскую деревню.
Теперь спортсменка снова считается близкоконтактной, она не совсем свободна от ограничений, но может продолжать тренировки. В течение следующей недели ей придется дважды в день сдавать тесты, после этого она не будет больше считаться близкоконтактной.
Врач эстонской сборной Михкель Мардна накануне пояснил, что для того, чтобы выйти из карантина, необходимо сдать два подряд негативных анализа, CT которых будет иметь значение 40 или выше.
«В этом случае можно выйти из изоляции и к человеку будут применяться требования как по отношению к близкоконтактному лицу, но он сможет все же тренироваться и принимать участие в сореванованиях», - прокомментировал Мардна ситуацию по отношению к Кристьяну Ильвесу. Двоеборец однако по-прежнему находится в карантинном отеле.