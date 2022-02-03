Чт, 3.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Сузан Кюльм вышла из изоляции и вернулась в олимпийскую деревню

Сузан Кюльм. ФОТО: Jarek Jõepera/Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon

Отправленная в понедельник в карантинный отель эстонская биатлонистка Сузан Кюльм сдала два негативных теста подряд и ей разрешили вернуться в олимпийскую деревню.

Теперь спортсменка снова считается близкоконтактной, она не совсем свободна от ограничений, но может продолжать тренировки. В течение следующей недели ей придется дважды в день сдавать тесты, после этого она не будет больше считаться близкоконтактной.

Врач эстонской сборной Михкель Мардна накануне пояснил, что для того, чтобы выйти из карантина, необходимо сдать два подряд негативных анализа, CT которых будет иметь значение 40 или выше.

«В этом случае можно выйти из изоляции и к человеку будут применяться требования как по отношению к близкоконтактному лицу, но он сможет все же тренироваться и принимать участие в сореванованиях», - прокомментировал Мардна ситуацию по отношению к Кристьяну Ильвесу. Двоеборец однако по-прежнему находится в карантинном отеле.

НАВЕРХ
Back