Сузан Кюльм вышла из изоляции и вернулась в олимпийскую деревню

Теперь спортсменка снова считается близкоконтактной, она не совсем свободна от ограничений, но может продолжать тренировки. В течение следующей недели ей придется дважды в день сдавать тесты, после этого она не будет больше считаться близкоконтактной.

Врач эстонской сборной Михкель Мардна накануне пояснил, что для того, чтобы выйти из карантина, необходимо сдать два подряд негативных анализа, CT которых будет иметь значение 40 или выше.