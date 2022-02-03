Сильдару и Селевко пережили по прибытии на Олимпиаду настоящий кошмар

Какие мысли появились, когда пришел такой ответ? «Я не очень волновалась, потому что быстро поступила информация о том, что у других спортсменов сборной такая же проблема. Поэтому я подумала, что это проблема скорее персонала, занимающегося тестированием, а не моя. Разумеется, я перед сдачей теста почистила зубы, поэтому успела подумать, может, дело в этом. В общем, о многом думала в тот момент, но все же сильно не переживала», - сказала Келли.