Сильдару и Селевко пережили по прибытии на Олимпиаду настоящий кошмар

Это значит, что речь не идет о положительном или негативном результате, просто по полученным данным невозможно делать выводы.
На сегодняшней пресс-конференции Келли Сильдару прояснила ситуацию.
«Первая информация поступила в день прибытия, уже спустя пару часов. Первая моя проба оказалась неточной, вечером я сдавала повторный анализ. Вечером выяснилось, что тест негативный, но на следующее утро снова пришлось тестироваться».
Какие мысли появились, когда пришел такой ответ? «Я не очень волновалась, потому что быстро поступила информация о том, что у других спортсменов сборной такая же проблема. Поэтому я подумала, что это проблема скорее персонала, занимающегося тестированием, а не моя. Разумеется, я перед сдачей теста почистила зубы, поэтому успела подумать, может, дело в этом. В общем, о многом думала в тот момент, но все же сильно не переживала», - сказала Келли.
Поскольку ограничительные меры в Китае чрезвычайно строгие, спортсменам после этого пришлось два дня сидеть в отеле и на всякий случай сдать подряд два негативных теста, пока им не разрешили покинуть место изоляции.