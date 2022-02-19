Прямая трансляция ⟩ Смотрите церемонию закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

16 дней спортсмены из 91 страны мира состязались между собой и боролись в Пекине за олимпийские медали. Пекин, кстати, является единственным городом, принимавшим две Олимпиады. И в этот раз китайцы сделали все, чтобы в условиях пандемии провести праздник, сделав его незабываемым.