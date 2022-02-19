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Прямая трансляция ⟩ Смотрите церемонию закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

В воскресенье, 20 февраля, в 14.00 начнется торжественная церемония закрытия Олимпийских Игр в Пекине. 

16 дней спортсмены из 91 страны мира состязались между собой и боролись в Пекине за олимпийские медали. Пекин, кстати, является единственным городом, принимавшим две Олимпиады. И в этот раз китайцы сделали все, чтобы в условиях пандемии провести праздник, сделав его незабываемым.

Церемония закрытия, которая пройдет на стадионе "Птичье гнездо" также будет яркой и красочной - организаторы приготовили множество сюрпризов и наверняка это зрелище запомнится надолго.

Вести трансляцию церемонии закрытия на русском языке будет Rus.Postimees и телекалан Дуо 7.

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