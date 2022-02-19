Прямая трансляция ⟩ Россия или Финляндия? Смотрите хоккейный турнир за золотую медаль Олимпиады
Последний хоккейный турнир этой Олимпиады. За золото сражаются команды России и Финляндии. Обе команды очень сильные и сложно определить первенство.
Последний хоккейный турнир этой Олимпиады. За золото сражаются команды России и Финляндии. Обе команды очень сильные и сложно определить первенство.
Тренер хоккейной сборной Финляндии Кари Ялонен поделился ожиданиями от финального матча с командой России на Олимпиаде в Пекине.
«Мы уважаем их, они уважают нас, я провёл в России почти два года, знаю игроков, тренировал некоторых из них. Они играют как воины, как и наши игроки, поэтому мы и в финале», — цитирует тренера «Чемпионат».
Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Арсений Грицюк стал автором победного броска.
Сборная Финляндии на этом турнире идёт без поражений, лишь сборная Швеции оказала наибольшее сопротивление (4:3 ОТ). Тем не менее первое место в группе С финны заняли. В четвертьфинале легко разобрались со Швейцарией (5:1), а в полуфинале прошли Словакию (2:0). Победный гол на счету Сакари Маннинена.
А вот полуфинал со сборной Швеции пока оказался самым сложным матчем для российской сборной (2:1 Б). Удалось дотянуть до серии послематчевых бросков. Заслуга здесь во многом и Ивана Федотова, который выручал как мог. Голкипер был надёжен не только в основное время, но и в серии буллитов. Имя первого номера на финал сомнений не вызывает, пишет "Чемпионат".