Прямая трансляция ⟩ Россия или Финляндия? Смотрите хоккейный турнир за золотую медаль Олимпиады

Тренер хоккейной сборной Финляндии Кари Ялонен поделился ожиданиями от финального матча с командой России на Олимпиаде в Пекине.

«Мы уважаем их, они уважают нас, я провёл в России почти два года, знаю игроков, тренировал некоторых из них. Они играют как воины, как и наши игроки, поэтому мы и в финале», — цитирует тренера «Чемпионат».

Россия в полуфинале в серии буллитов обыграла Швецию (2:1 Б). Арсений Грицюк стал автором победного броска.

Сборная Финляндии на этом турнире идёт без поражений, лишь сборная Швеции оказала наибольшее сопротивление (4:3 ОТ). Тем не менее первое место в группе С финны заняли. В четвертьфинале легко разобрались со Швейцарией (5:1), а в полуфинале прошли Словакию (2:0). Победный гол на счету Сакари Маннинена.