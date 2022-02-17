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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Россия победила Швецию и прошла в хоккейный финал Олимпиады

С большим трудом в серии буллитов хоккейного полуфинала со счетом 2:1 российская сборная одолела шведов и прошла в финальные соревнования.

Первую шайбу забил в начале второго периода Антон Слепышев. На 47-й минуте Антон Ландер сравнял счёт.

Победу россиянам в серии буллитов принёс гол Арсения Грицюка.

Этим утром в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0. Во второй половине первого периода финнов вперёд вывел Сакари Маннинен. На последней минуте третьего периода еще одну шайбу забил Харри Песонен.

В финале сразятся Россия и Финляндия. В субботу, в 16.00 начнется матч за борнзу. Матч за серебряную и золотую медали Олимпиады состоится в воскресенье, в 6 утра. Смотрите трансляции на Rus.Postimees и телеканале Дуо 7.

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