ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ⟩ Россия победила Швецию и прошла в хоккейный финал Олимпиады

Этим утром в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0. Во второй половине первого периода финнов вперёд вывел Сакари Маннинен. На последней минуте третьего периода еще одну шайбу забил Харри Песонен.

В финале сразятся Россия и Финляндия. В субботу, в 16.00 начнется матч за борнзу. Матч за серебряную и золотую медали Олимпиады состоится в воскресенье, в 6 утра. Смотрите трансляции на Rus.Postimees и телеканале Дуо 7.