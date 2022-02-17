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Олимпийский хоккейный полуфинал. Матч Россия - Швеция

Накануне определилась последняя команда олимпийского хоккейного полуфинала – ею стала Швеция, которая 18 февраля выйдет на лед против российских хоккеистов.

В четвертьфинале, который прошел 16 февраля, шведы сражались с канадцами. Канадская команда отчаянно пыталась сравнять счет, но безуспешно – шведы стояли стеной и не подпустили никого к своими воротам. Счет 2:0 в пользу шведской сборной.

Команда прошла в полуфинал и 17 февраля выйдет против России.

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр, одержав победу над командой Дании в четвертьфинале хоккейного турнира со счетом 3:1.

Матч за золото хоккейного турнира пройдет в последний день Игр.

Следите за трансляцией, которую будут вести Rus.Postimees и телеканал Дуо 7 18 февраля в 15.45.

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