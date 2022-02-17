Олимпийский хоккейный полуфинал. Матч Россия - Швеция
Накануне определилась последняя команда олимпийского хоккейного полуфинала – ею стала Швеция, которая 18 февраля выйдет на лед против российских хоккеистов.
Накануне определилась последняя команда олимпийского хоккейного полуфинала – ею стала Швеция, которая 18 февраля выйдет на лед против российских хоккеистов.
В четвертьфинале, который прошел 16 февраля, шведы сражались с канадцами. Канадская команда отчаянно пыталась сравнять счет, но безуспешно – шведы стояли стеной и не подпустили никого к своими воротам. Счет 2:0 в пользу шведской сборной.
Команда прошла в полуфинал и 17 февраля выйдет против России.
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпийских игр, одержав победу над командой Дании в четвертьфинале хоккейного турнира со счетом 3:1.
Матч за золото хоккейного турнира пройдет в последний день Игр.
Следите за трансляцией, которую будут вести Rus.Postimees и телеканал Дуо 7 18 февраля в 15.45.