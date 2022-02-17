Прямая трансляция Олимпиады в Пекине. Фигурное катание, парное катание, короткая программа

Сборная России представлена парами Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Первым номером сборной России на Олимпиаде-2022 являются действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Серебряные призеры чемпионата мира 2019 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов в январе стали вторыми на первенстве Европы. Опытным фигуристам помимо Мишиной и Галлямова составляют конкуренцию чемпионы Европы — 2020, бронзовые призеры чемпионата мира — 2021 и чемпионата Европы — 2022 Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

Главными конкурентами российских пар считаются чемпионы мира-2017, 2019, серебряные призеры Игр-2018, серебряные призеры чемпионата мира-2021 Вэньцзин Суй – Цун Хань из Китая. В олимпийском сезоне обратил на себя внимание дуэт из Японии Рику Миура – Риючи Кихара, который завоевал серебро на этапе Гран-при в США и бронзу – в Японии.