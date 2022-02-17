Олимпиада в Пекине ⟩ Возможна медаль! Следим за выступлением конькобежца Мартена Лийва
18 февраля состоятся олимпийские состязания по конькобежному спорту. Дистанцию в 1000 метров будет преодолевать и наш конькобежец Мартен Лийв.
18 февраля состоятся олимпийские состязания по конькобежному спорту. Дистанцию в 1000 метров будет преодолевать и наш конькобежец Мартен Лийв.
Квалификация на Игры происходила по итогам первых четырёх этапов Кубка мира. По их результатам был сформирован сводный квалификационный список, согласно которому конькобежец Мартен Лийв получил право выступить на дистанциях 500 и 1000 метров.
Его участие в Олимпиаде было под большим вопросом – в начале января спортсмен получил серьезную травму ноги и был вынужден пропустить чепионат Европы.
Сейчас все уже позади и он готовится к своему старту на дистанции 1000 м.
Смотрите трансляцию, которую будет вести Rus.Postimees и телеканал Дуо 7 в пятницу, 18 февраля, в 10.20.