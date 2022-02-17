Олимпиада в Пекине ⟩ Конькобежец Мартен Лийв занял седьмое место. Золото у Нидерландов.

Забег на 1000 м отличается тем, что спортсмены начинают гонку с так называемого ступенчатого старта, когда конькобежец на внутренней дорожке стартует позади. Обмен дорожками по ходу гонки проходит дважды. Фальстарт допускается лишь один раз. Спортсмены соревнуются парами.

На этой гонке самые сильные традиционно выступали в конце списка и очень приятно, что Мартен Лийв располагался именно там – он выходил на лед в составе 11-й пары. Всего состязалось 15 пар.

Участие Лийва в Олимпиаде было под большим вопросом – в начале января спортсмен получил серьезную травму ноги и был вынужден пропустить чепионат Европы. Однако к Играм он успел восстановиться и выйти на олимпийские старты.

После своего выступления наш спортсмен занял промежуточное второе место. Но лидеры гонки, которые вышли на лед после него, не оставили нам шансов – Лийв по итогам соревнования занял лишь седьмое место.