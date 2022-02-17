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Олимпийский хоккей. Финны с неплохим счетом прошли в финал

Словакия в серии буллитов в матче с США вышла в полуфинал олимпийского хоккейного турнира. Против них сегодня вышли финны, и выяснилась первая команда, которая прошла в финал.

По окончании двух периодов финская команда выигрывала со счётом 1:0 - единственную к шайбу на 16-й минуте забросил форвард Сакари Маннинен.

В третьем периоде словаки отчаянно рвались к воротам финнов, но все их атаки были отражены. Более того, на исходе периода финны забили вторую шайбу - на последней минуте шайбу в пустые ворота противников отправил Харри Песонен.

Со счетом 2:0 победили финны.

Словаки будут бороться за бронзу.

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