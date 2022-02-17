Без медали. Келли Силдару заняла на соревнованиях по хафпайпу четвертое место

У спортсменок было по три попытки. Келли набрала 80,25 в первой попытке. В первую тройку вошли спортсменки Айлин Гу, Кейси Шарп и Рэйчел Каркер.

Кейси Шарп на второй попытке показала отличное катание, набрав 90 баллов – промежуточное второе место. У Келли во второй попытке 87 баллов – подялась на четвертое место. 85,25 балла набрала Рэйчел Каркер – у Келли появился шанс побороться за бронзу. Айлин Гу набрала 95,25 балла – это олимпийское золото. Теперь борьба развернулась за серебро и бронзу.

В третьей попытке Кейси Шарп, основная конкурентка Келли, выступила неуверенно: потеряла скорость и баланс – тем не менее, у нее 90,75 балла и текущее второе место. Силдару очень чисто прошла дистанцию, показала высокие прыжки и набрала 85 баллов – четвертое место, которое она заняла уступив соты доли баллов канадке Рэйчел Каркер.

Китайская спортсменка Айлин Гу стала олимпийской чемпионкой - у нее вторая золотая медаль этой Олимпиады. На втором месте Кейси Шарп (Канада), на третьем - Рэйчел Каркер (Канада).