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Без медали. Келли Силдару заняла на соревнованиях по хафпайпу четвертое место

Келли Силдару, завоевавшая на состязании по слоупстайлу олимпийскую бронзовую медаль, успешно прошла квалификацию по хафпайпу, но не смогла выиграть соревнования. Она уступила Айлин Гу, Кейси Шарп и Рэйчел Каркер, заняв лишь четвертое место.

У спортсменок было по три попытки. Келли набрала 80,25 в первой попытке. В первую тройку вошли спортсменки Айлин Гу, Кейси Шарп и Рэйчел Каркер.

Кейси Шарп на второй попытке показала отличное катание, набрав 90 баллов – промежуточное второе место. У Келли во второй попытке 87 баллов – подялась на четвертое место. 85,25 балла набрала Рэйчел Каркер – у Келли появился шанс побороться за бронзу. Айлин Гу набрала 95,25 балла – это олимпийское золото. Теперь борьба развернулась за серебро и бронзу.

В третьей попытке Кейси Шарп, основная конкурентка Келли, выступила неуверенно: потеряла скорость и баланс – тем не менее, у нее 90,75 балла и текущее второе место. Силдару очень чисто прошла дистанцию, показала высокие прыжки и набрала 85 баллов – четвертое место, которое она заняла уступив соты доли баллов канадке Рэйчел Каркер.

Китайская спортсменка Айлин Гу стала олимпийской чемпионкой - у нее вторая золотая медаль этой Олимпиады. На втором месте Кейси Шарп (Канада), на третьем - Рэйчел Каркер (Канада).

Хафпайп, турнирная таблица, финал. ОИ в Пекине 2022 ФОТО: Postimees
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