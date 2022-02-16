Вот это подарок: в день своего рождения Келли Силдару успешно прошла квалификацию по хафпайпу

Напомним, что накануне, в соревнованиях по слоупстайлу Силдару прекрасно исполнила ряд сложнейших трюков, несмотря на расстегнувшееся крепление. Она завоевала третье место – и получила бронзовую медаль Олимпиады.

Сегодня она соревновалась в другой дисциплине – хафпайпу. Это полукруглый желоб, передвигаясь по которому, необходимо показать ряд сложных элементов. Среди 20 участниц в квалификацию прошли лишь 12 участниц.

В первой попытке главная конкурентка Келли Айлин Гу набрала 93,75 балла. Рэйчел Каркер (Канада) становится еще одной конкуренткой нашей Келли – она располагается на втором месте. Келли Силдару набрала 87,50 – это третье место. Она даже не вышла на вторую попытку, показав отличный результат в первом туре.

18 февраля в 3.30 утра состоятся соревнования, на которых будет разыгран еще один комплект медалей.