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Вот это подарок: в день своего рождения Келли Силдару успешно прошла квалификацию по хафпайпу

Келли Силдару, завоевавшая на состязании по слоупстайлу олимпийскую бронзовую медаль, сегодня стартовала еще на одних соревнованиях – по хафпайпу. На квалификационных соревнованиях она заняла третье место. Прошедшие в финал будут бороться 18 февраля за олимпийские награды.

Напомним, что накануне, в соревнованиях по слоупстайлу Силдару прекрасно исполнила ряд сложнейших трюков, несмотря на расстегнувшееся крепление. Она завоевала третье место – и получила бронзовую медаль Олимпиады.

Сегодня она соревновалась в другой дисциплине – хафпайпу. Это полукруглый желоб, передвигаясь по которому, необходимо показать ряд сложных элементов. Среди 20 участниц в квалификацию прошли лишь 12 участниц.

В первой попытке главная конкурентка Келли Айлин Гу набрала 93,75 балла. Рэйчел Каркер (Канада) становится еще одной конкуренткой нашей Келли – она располагается на втором месте. Келли Силдару набрала 87,50 – это третье место. Она даже не вышла на вторую попытку, показав отличный результат в первом туре.

18 февраля в 3.30 утра состоятся соревнования, на которых будет разыгран еще один комплект медалей.

Трансляцию будет вести Rus.Postimees и телеканал Дуо 7.

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