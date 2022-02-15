Ср, 16.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Олимпиада в Пекине ⟩ Хоккей. Швеция прошла в полуфинал и завтра сразится с Россией

Определилась последняя команда олимпийского хоккейного полуфинала. Только завершился матч Швеция – Канада, со счетом 2:0 в пользу шведов.

Канадская команда пыталась сделать, что могла, но безуспешно – шведы стояли стеной все три периода и не подпустили никого к своими воротам.

В последнем периоде канадцы отчаянно рвались к воротам, но пока они боролись, шведы за полторы минуты до финального свистка забили вторую шайбу – в пустые ворота канадской сборной.

На последних секундах канадцы снова устроили у ворот шведов настоящую свалку, но безуспешно. Сигнал.

2:0 в пользу шведской сборной.

Команда проходит в полуфинал и завтра сразится с Россией. 

НАВЕРХ
Back