Олимпиада в Пекине ⟩ Хоккей. Швеция прошла в полуфинал и завтра сразится с Россией
Определилась последняя команда олимпийского хоккейного полуфинала. Только завершился матч Швеция – Канада, со счетом 2:0 в пользу шведов.
Определилась последняя команда олимпийского хоккейного полуфинала. Только завершился матч Швеция – Канада, со счетом 2:0 в пользу шведов.
Канадская команда пыталась сделать, что могла, но безуспешно – шведы стояли стеной все три периода и не подпустили никого к своими воротам.
В последнем периоде канадцы отчаянно рвались к воротам, но пока они боролись, шведы за полторы минуты до финального свистка забили вторую шайбу – в пустые ворота канадской сборной.
На последних секундах канадцы снова устроили у ворот шведов настоящую свалку, но безуспешно. Сигнал.
2:0 в пользу шведской сборной.
Команда проходит в полуфинал и завтра сразится с Россией.