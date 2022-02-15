Олимпиада в Пекине ⟩ Хоккей. Швеция прошла в полуфинал и завтра сразится с Россией

Канадская команда пыталась сделать, что могла, но безуспешно – шведы стояли стеной все три периода и не подпустили никого к своими воротам.

В последнем периоде канадцы отчаянно рвались к воротам, но пока они боролись, шведы за полторы минуты до финального свистка забили вторую шайбу – в пустые ворота канадской сборной.

На последних секундах канадцы снова устроили у ворот шведов настоящую свалку, но безуспешно. Сигнал.

2:0 в пользу шведской сборной.