Швейцария вылетела с Олимпиады. Финны прошли в полуфинал

Первую шайбу швейцарцы получили уже на девятой минуте от Миро Аалтонена. Через две минуты еще одну шайбу забросил Маркус Гранлунд. Во втором периоде по шайбе друг другу забросили обе сборные и у Швейцарии появился шанс отыграться.

Третий период шел очень динамично, но увы, финны оказались сильнее. Они прошли в полуфинал и будут играть со Словакией.