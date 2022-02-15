Швейцария вылетела с Олимпиады. Финны прошли в полуфинал
Несмотря на отчаянную борьбу, команда Швейцарии не смогла одолеть финскую сборную и проиграла с разгромным счетом 1:5.
Несмотря на отчаянную борьбу, команда Швейцарии не смогла одолеть финскую сборную и проиграла с разгромным счетом 1:5.
Первую шайбу швейцарцы получили уже на девятой минуте от Миро Аалтонена. Через две минуты еще одну шайбу забросил Маркус Гранлунд. Во втором периоде по шайбе друг другу забросили обе сборные и у Швейцарии появился шанс отыграться.
Третий период шел очень динамично, но увы, финны оказались сильнее. Они прошли в полуфинал и будут играть со Словакией.
С кем в полуфинале сразится Россия, – со Швецией или с Канадой – станет известно после последнего сегодняшнего матча.