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Швейцария вылетела с Олимпиады. Финны прошли в полуфинал

Несмотря на отчаянную борьбу, команда Швейцарии не смогла одолеть финскую сборную и проиграла с разгромным счетом 1:5.

Первую шайбу швейцарцы получили уже на девятой минуте от Миро Аалтонена. Через две минуты еще одну шайбу забросил Маркус Гранлунд. Во втором периоде по шайбе друг другу забросили обе сборные и у Швейцарии появился шанс отыграться.

Третий период шел очень динамично, но увы, финны оказались сильнее. Они прошли в полуфинал и будут играть со Словакией.

С кем в полуфинале сразится Россия, – со Швецией или с Канадой – станет известно после последнего сегодняшнего матча.

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