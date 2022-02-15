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Олимпийский хоккей. Россия разгромила датчан и вышла в полуфинал

В начале второго периода во встрече Россия – Дания ничья — 1:1. Счёт в матче на 23-й минуте в большинстве сравнял Франс Нильсен. 

При счёте 1:1 защитник Никита Нестеров вывел сборную России вперёд. На 56-й минуте Вячеслав Войнов забил третий гол.

Счет 3:1 в пользу России, а совсем скоро начнется трансляция матча Швейцария - Финляндия. Российская сборная стала второй командой, прошедшей в полуфинал.

В том случае, если Финляндия в четвертьфинале обыгрывает Швейцарию, то россияне в 1/2 финала встретятся с победителем пары Швеция — Канада. Если финны потерпят поражение, то сборная России сыграет со Швейцарией, дополняет «Чемпионат»

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