Олимпийский хоккей. Россия разгромила датчан и вышла в полуфинал
В начале второго периода во встрече Россия – Дания ничья — 1:1. Счёт в матче на 23-й минуте в большинстве сравнял Франс Нильсен.
В начале второго периода во встрече Россия – Дания ничья — 1:1. Счёт в матче на 23-й минуте в большинстве сравнял Франс Нильсен.
При счёте 1:1 защитник Никита Нестеров вывел сборную России вперёд. На 56-й минуте Вячеслав Войнов забил третий гол.
Счет 3:1 в пользу России, а совсем скоро начнется трансляция матча Швейцария - Финляндия. Российская сборная стала второй командой, прошедшей в полуфинал.
В том случае, если Финляндия в четвертьфинале обыгрывает Швейцарию, то россияне в 1/2 финала встретятся с победителем пары Швеция — Канада. Если финны потерпят поражение, то сборная России сыграет со Швейцарией, дополняет «Чемпионат».