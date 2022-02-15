Олимпийский хоккей. Россия разгромила датчан и вышла в полуфинал

Счет 3:1 в пользу России, а совсем скоро начнется трансляция матча Швейцария - Финляндия. Российская сборная стала второй командой, прошедшей в полуфинал.

В том случае, если Финляндия в четвертьфинале обыгрывает Швейцарию, то россияне в 1/2 финала встретятся с победителем пары Швеция — Канада. Если финны потерпят поражение, то сборная России сыграет со Швейцарией, дополняет «Чемпионат».