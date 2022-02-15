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Сборная Словакии по хоккею встретится с США. Смотрите нашу трансляцию

Сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой Германии в рамках квалификационного раунда на Олимпийских играх 2022 года. Счет 4:0.

Таким образом, сборная Словакии стала участником четвертьфинала Олимпийских игр, где встретится с командой США. Смотрите трансляцию 16 февраля в 6 утра на портале Rus.Postimees и телеканале Дуо 7.

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