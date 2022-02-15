Сборная Словакии по хоккею встретится с США. Смотрите нашу трансляцию
Сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой Германии в рамках квалификационного раунда на Олимпийских играх 2022 года. Счет 4:0.
Сборная Словакии по хоккею одержала победу над командой Германии в рамках квалификационного раунда на Олимпийских играх 2022 года. Счет 4:0.
Таким образом, сборная Словакии стала участником четвертьфинала Олимпийских игр, где встретится с командой США. Смотрите трансляцию 16 февраля в 6 утра на портале Rus.Postimees и телеканале Дуо 7.