Хоккейная сборная Словакии прошла в полуфинал Олимпиады
Сборная Словакии по хоккею стала участником четвертьфинала Олимпийских игр, в котором встретилась с командой США.
Сборная Словакии по хоккею стала участником четвертьфинала Олимпийских игр, в котором встретилась с командой США.
Американцы вели в счете практически весь матч. В первом тайме 1:1 во втором США добавил гол - счет 2:1, но на последних минутах третьего тайма словаки забили красивый гол в ворота противника и счет сравнялся: 2:2. В овертайме соперники бились не на жизнь, а на смерть, сохранив ничейный счет до конца матча.
Игрок полуфинала выяснился только после буллитов. Хоккеисты каждой из команд делали по пять штрафных бросков в ворота противника. По правилам, добивать шайбой нельзя - можно либо совершить бросок в ворота, либо обыграть вратаря.
По итогам буллитов единственный победный бросок у словаков - они проходят в полуфинал соревнований.