Хоккейная сборная Словакии прошла в полуфинал Олимпиады

Американцы вели в счете практически весь матч. В первом тайме 1:1 во втором США добавил гол - счет 2:1, но на последних минутах третьего тайма словаки забили красивый гол в ворота противника и счет сравнялся: 2:2. В овертайме соперники бились не на жизнь, а на смерть, сохранив ничейный счет до конца матча.