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Хоккейная сборная Словакии прошла в полуфинал Олимпиады

Сборная Словакии по хоккею стала участником четвертьфинала Олимпийских игр, в котором встретилась с командой США. 

Американцы вели в счете практически весь матч. В первом тайме 1:1 во втором США добавил гол - счет 2:1, но на последних минутах третьего тайма словаки забили красивый гол в ворота противника и счет сравнялся: 2:2. В овертайме соперники бились не на жизнь, а на смерть, сохранив ничейный счет до конца матча.

Игрок полуфинала выяснился только после буллитов. Хоккеисты каждой из команд делали по пять штрафных бросков в ворота противника. По правилам, добивать шайбой нельзя - можно либо совершить бросок в ворота, либо обыграть вратаря.

По итогам буллитов единственный победный бросок у словаков - они проходят в полуфинал соревнований.

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