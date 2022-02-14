Лыжное двоеборье: Ильвес в десятке. Золото и серебро у норвежцев

На трассе все шло без приключений, пока Магнус Рийбер не запутался в трассе и не убежал на штрафной круг для биатлонистов. Группа преследования воспользовалась этим моментом и нагнала лидера гонки – он потерял 40 драгоценных секунд. И его обогнал Акито Ватабе – японский лыжник, который также недолго сохранял лидерство – австриец Лампартер обошел его и занял первое место. Однако перед финишем развернулась настоящая борьба, это была одна из самых захыватывающих гонок.