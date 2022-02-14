Прямая трансляция лыжного двоеборья. Певрая часть - прыжки с трамплина
Этот олимпийский день ознаменуется лыжным двоеборьем, на котором выступит и наш спортсмен Кристьян Ильвес.
Этот олимпийский день ознаменуется лыжным двоеборьем, на котором выступит и наш спортсмен Кристьян Ильвес.
Напомним, что в начале февраля он сдал положительную пробу на коронавирус и провел длительное время в изоляционном отеле. Буквально накануне его выпустили и он немедленно приступил к тренировкам – так что мы обязательно увидим его выступление на большом трамплине.
На последней тренировке, которая прошла сегодня, он показал отличные результаты – в первом туре прыгнул 134,5 м, это дало ему 62,4 балла. В число лучших вошли также норвежец Эспен Андерсен (136 м – 55,4 балла) и Акито Ватабе (132,5 м – 54 балла). Во втором туре эстонец пролетел 136,5 м (62,3 балла) – это второе место.
Ждем с нетерпением выступления нашего спортсмена на Олимпиаде.