По итогам первой части лыжного двоеборья Кристьян Ильвес занял второе место

Напомним, что в начале февраля Ильвес сдал положительную пробу на коронавирус и провел длительное время в изоляционном отеле. Буквально накануне его выпустили и он немедленно приступил к тренировкам – так что мы обязательно увидим его выступление на большом трамплине.

На последней тренировке, которая прошла 14 февраля, он показал отличные результаты – в первом туре прыгнул 134,5 м, это дало ему 62,4 балла. В число лучших вошли также норвежец Эспен Андерсен (136 м – 55,4 балла) и Акито Ватабе (132,5 м – 54 балла). Во втором туре эстонец пролетел 136,5 м (62,3 балла) – это второе место.

Всего на старте было 48 участников, у каждого из них было лишь по одной попытке – раньше разрешалось прыгать дважды, но правила изменились и шанса на ошибку не было ни у кого. Из-за сильного ветра прыжки также проходили с небольшими задержками, но соревнования все же не отменили.

Наш спортсмен вышел в пятерке лидеров – под конец соревнования.

И Кристьян показал прекрасный прыжок – 140 метров. 128,7 балла – с таким же результатом, что и Ямамото он разделил с ним первое место. Однако его сместил конкурент – норвежец Ярл Магнус Рийбер, который по итогам этого состязания занял первое место.

Все зависит от лыжной гонки – совсем скоро спортсменам предстоит преодолеть на лыжах дистанцию в 10 км. На трассу Ильвес выйдет вторым номером.