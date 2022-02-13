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Олимпиада в Пекине ⟩ В состязании по прыжкам с большого трамплина олимпийское золото завоевала сборная Австрии

По итогам соревнования по прыжкам с большого трамплина первое место заняла команда Австрии. На втором месте Словения, на третьем – сборная Германии.

Основным соревнованиям предшествовала квалификация, которая проводилась в сложнейших погодных условиях – сильный мороз (-21,7 градуса) и порывистый ветер. Квалификация проходила с большими задержками, но тем не менее, финалисты определились. В финал прошли Словения, Австрия, Норвегия, Германия, Япония, Польша, Россия. Квалификацию не прошли сборные США, Китая и Чехии.

Тройка лидеров определилась сразу: Словения, Австрия и Норвегия, основная борьба развернулась между этими сборными. Никаких сюрпризов не происходило вплоть до третьего района, когда немецкий лыжник своим прыжком сильно сократил разрыв и занял четвертое место.

Борющейся за золото Словении (сборная заняла в квалификации первое место) пришлось нелегко – первая попытка пряжка оказалась не очень удачной. На третьем этапе австрийская сборная выбила словенскую сборную с позиции лидера. Также на третьем этапе представитель Германии совершил потрясающий прыжок – принес команде четвертое место, а на последней попытке сборная завоевала олимпийскую бронзу.

В жесткой борьбе за золото и серебро, которая разгорелась между Словенией и Австрией победила Австрия – золотая олимпийская медаль сборной этой страны.

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