Олимпиада в Пекине ⟩ В состязании по прыжкам с большого трамплина олимпийское золото завоевала сборная Австрии

Основным соревнованиям предшествовала квалификация, которая проводилась в сложнейших погодных условиях – сильный мороз (-21,7 градуса) и порывистый ветер. Квалификация проходила с большими задержками, но тем не менее, финалисты определились. В финал прошли Словения, Австрия, Норвегия, Германия, Япония, Польша, Россия. Квалификацию не прошли сборные США, Китая и Чехии.

Тройка лидеров определилась сразу: Словения, Австрия и Норвегия, основная борьба развернулась между этими сборными. Никаких сюрпризов не происходило вплоть до третьего района, когда немецкий лыжник своим прыжком сильно сократил разрыв и занял четвертое место.

Борющейся за золото Словении (сборная заняла в квалификации первое место) пришлось нелегко – первая попытка пряжка оказалась не очень удачной. На третьем этапе австрийская сборная выбила словенскую сборную с позиции лидера. Также на третьем этапе представитель Германии совершил потрясающий прыжок – принес команде четвертое место, а на последней попытке сборная завоевала олимпийскую бронзу.