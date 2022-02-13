Олимпиада в Пекине ⟩ В квалификации по прыжкам с большого трамплина первое место у сборной Словении

Из-за погодных условий первый круг проходил с большими задержками, второй и третий повезло провести практически без перерывов, на четертом этапе благополучно выступили представители только Китая и США, затем соревнования из-за сильного ветра были остановлены.

Но по промежуточным итогам было уже ясно, что в финал прошли команды Словении, Австрии, Норвегии, Германии, Японии, России и Польши.

После пятиминутной паузы соревнования последнего этапа были возобновлены. Самая интересная часть борьбы развернулась именно во второй части квалификации, когда фавориты начал борьбу за первые места.

Польский лыжник принес команде промежуточное первое место, показав длиннейший прыжок, но японец Рею Кобаяси постеснил поляков и вывел свою сборную на первое место. После него на трамплин вышел представитель Словении, набрал 110,8 балла и сместил японцев – теперь у них первое место. Но в шаге от них шли норвежцы, которые также претендовали на лидерство. Однако последний прыжок квалификации оказался неудачным для норвежской сборной и им пришлось довольствоваться вторым местом.

Прыжки с большого трамплина, квалификация, ОИ в Пекине 2022. ФОТО: Postimees