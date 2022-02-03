Чт, 3.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Флаг Эстонии на Олимпиаде в Пекине будут нести Мартин Химма и Келли Сильдару

Келли Сильдару. ФОТО: Hugh Carey

В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане флаг Эстонии несла конькобежка Саския Алусалу. В этом году эта честь выпала Мартину Химма и Келли Сильдару. 4 февраля именно они продолжат в Пекине традицию, начало которой было положено на Олимпийских Играх в Токио – когда флаг страны несут мужчина и женщина.

Эстонский олимпийский комитет выбрал 19-летнюю фристайлистку Келли Сильдару и 22-летнего лыжника Мартина Химма.

Сильдару очень обрадовалась новости: «Очень приятно, что мне доверили нести флаг, приятно, что мы выйдем вместе с Мартином».

Химма рассказал, что сразу после получения этой новости позвонил своему тренеру Калью Оясте, который порекомендовал ему потеплее одеться. «Он тоже нес флаг на Олимпийских играх (Нагано, 1988 год) и дал пару советов, - прокомментировал Химма. – Но здорово, что я вообще попал на Олимпиаду. А нести флаг – это просто потрясающе».

Эстонские спортсмены, которые несли флаг Эстонии на зимних олимпиадах:

2018 г. Пхенчхан: конькобежка Саския Алусалу

2014 г. Сочи: биатлонист Индрек Тобрелутс

2010 г. Ванкувер: биатлонист Роланд Лессинг

2006 г. Торино: биатлонистка Эвели Сауэ

2002 г. Солт-Лейк-Сити: двоеборец Алар Леванди

1998 г. Нагано: биатлонист Калью Оясте

1994 г. Лиллехаммер: двоеборец Алар Леванди

1992 г. Альбертвилл: конькобежец Антс Антсон

НАВЕРХ
Back