Флаг Эстонии на Олимпиаде в Пекине будут нести Мартин Химма и Келли Сильдару

В 2018 году на Олимпиаде в Пхенчхане флаг Эстонии несла конькобежка Саския Алусалу. В этом году эта честь выпала Мартину Химма и Келли Сильдару. 4 февраля именно они продолжат в Пекине традицию, начало которой было положено на Олимпийских Играх в Токио – когда флаг страны несут мужчина и женщина.