Флаг Эстонии на Олимпиаде в Пекине будут нести Мартин Химма и Келли Сильдару

Эстонский олимпийский комитет выбрал 19-летнюю фристайлистку Келли Сильдару и 22-летнего лыжника Мартина Химма.
Сильдару очень обрадовалась новости: «Очень приятно, что мне доверили нести флаг, приятно, что мы выйдем вместе с Мартином».
Химма рассказал, что сразу после получения этой новости позвонил своему тренеру Калью Оясте, который порекомендовал ему потеплее одеться. «Он тоже нес флаг на Олимпийских играх (Нагано, 1988 год) и дал пару советов, - прокомментировал Химма. – Но здорово, что я вообще попал на Олимпиаду. А нести флаг – это просто потрясающе».
Эстонские спортсмены, которые несли флаг Эстонии на зимних олимпиадах:
2018 г. Пхенчхан: конькобежка Саския Алусалу
2014 г. Сочи: биатлонист Индрек Тобрелутс
2010 г. Ванкувер: биатлонист Роланд Лессинг
2006 г. Торино: биатлонистка Эвели Сауэ
2002 г. Солт-Лейк-Сити: двоеборец Алар Леванди
1998 г. Нагано: биатлонист Калью Оясте
1994 г. Лиллехаммер: двоеборец Алар Леванди
1992 г. Альбертвилл: конькобежец Антс Антсон