Врач эстонской сборной не верит в быстрое выздоровление Кристьяна Ильвеса

По словам Михкеля Мардна, врача эстонской сборной, для того, чтобы выйти из карантина, Кристьяну необходимо сдать два подряд негативных теста с показателем CT 40 и выше.

«В этом случае можно выйти из изоляции, а в отношении Кристьяна Ильвеса будут действовать требования, применяемые к близкоконтактному – то есть он сможет все же тренироваться и участвовать в состязаниях. Если же результаты теста будут позитивными, то есть показатель CT составит 35 и ниже, ему придется остаться в карантине», - сказал врач.

Доктор также добавил, что вероятность того, что в ближайшие дни тестирование Ильвеса даст негативный результат, невелика. «Показатель его вчерашнего теста был был существенно хуже первого, что говорит о том, что мы имеем дело с плавно развивающимся вирусным заболеванием».

К сожалению, время не остановить, и гонка, которая состоится 9 февраля, пройдет без участия Кристьяна Ильвеса. Также маловероятно его участие и в соревнованиях, которые назначены на 15 февраля.

«Нет особой надежды на то, что тест будет негативным, то есть покажет уровень CT 40 или выше», - отметил доктор Мардна. Он также добавил, что у спортсмена нет симтомов и общее самочувствие очень хорошее.

«К сожалению, мир изменился и клинические или внешне здоровые люди теперь признаются на основании результатов анализов заболевшими и инфекционно опасными. Но правила нужно соблюдать. Очень жаль, что спортсмен, который четыре или больше лет готовился к Олимпиаде, приходит к вот такому финалу», - сказал доктор и добавил, что остальные члены эстонской делегации здоровы и до этого момента их пробы были негативными.