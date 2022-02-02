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Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес сдал положительную пробу на коронавирус

Кристьян Ильвес. ФОТО: Tairo Lutter

В среду спортсмен должен был дать пресс-конференцию, но вместо него к журналистам вышел руководитель сборной Рауно Лойт и доктор Михкель Мардна.

По сообщению Эстонского олимпийского комитета, у Ильвеса нет симптомов заболевания.Тест на коронавирус спортсмен сдал накануне вечером в олимпийской деревне. Пока он сдал только один тест. Следующий он сдаст в среду вечером.

Это уже третий случай коронавируса в эстонской делегации на Олимпиаде.

Подробнее на rus.err.ee.

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