Эстонский двоеборец Кристьян Ильвес сдал положительную пробу на коронавирус
В среду спортсмен должен был дать пресс-конференцию, но вместо него к журналистам вышел руководитель сборной Рауно Лойт и доктор Михкель Мардна.
В среду спортсмен должен был дать пресс-конференцию, но вместо него к журналистам вышел руководитель сборной Рауно Лойт и доктор Михкель Мардна.
По сообщению Эстонского олимпийского комитета, у Ильвеса нет симптомов заболевания.Тест на коронавирус спортсмен сдал накануне вечером в олимпийской деревне. Пока он сдал только один тест. Следующий он сдаст в среду вечером.
Это уже третий случай коронавируса в эстонской делегации на Олимпиаде.
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