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Оставшаяся из-за коронавируса без Олимпиады лыжница: неужели мир действительно так несправедлив?

Марита Крамер ФОТО: SASCHA STEINBACH/EPA

Лидер этапов Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин Марита Крамер заразилась коронавирусом и из-за этого была вынуждена пропустить Олимпиаду в Пекине. 20-летняя спортсменка очень расстроена.

В этом сезоне Крамер показывала отличные результаты. Она выиграла шесть состязаний и в общем зачете занимает сейчас первое место. На минувших выходных на проходящем в Германии этапе Кубка мира она сдала положительную пробу на коронавирус. Сейчас она подтвердила, что пропускает Олимпиаду.

«Как знает большинство из вас, накануне поездки в Пекин я сдала положительный ПЦР-тест. Поначалу не смогла в это поверить, поскольку соблюдала все меры безопасности, чтобы избежать подобной ситуации. Дома немедленно сделала еще один тест, который также оказался положительным», - рассказала Крамер.

«Нет слов, нет чувств, просто опустошение. Неужели мир действительно настолько несправедлив? Я последние годы готовилась к Олимпиаде. Столько времени и сил было в это вложено – чтобы исполнить мечту. А теперь ощущение, что мои мечты разбились в один момент», - продолжила она.

«Возьму паузу, чтобы восстановить силы и поставить новые цели», - подытожила спортсменка.

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