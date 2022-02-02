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Знаменитая итальянская горнолыжница вакцинировалась только из-за Олимпиады

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA

31-летняя итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне рассказала, что является противницей вакцинации против коронавируса, но пошла на этот шаг ради участия на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Я привита, хотя и против этого. Олимпийские игры слишком важны, так что у меня нет никаких претензий. Хочу поехать в Китай только для того, чтобы показать себя и попытаться победить. Победа на Олимпиаде — это большая мечта. Я чувствую себя хорошо, я в хорошей форме. Будем надеяться, что мой пазл сложится на предстоящем турнире», — приводит слова Бриньоне Reuters со ссылкой на Corriere della Sera.

31-летняя спортсменка, которая в этом сезоне лидирует в зачёте Кубка мира, одержала 19 побед в гонках текущего сезона и завоевала бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане в гигантском слаломе.

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