Знаменитая итальянская горнолыжница вакцинировалась только из-за Олимпиады

«Я привита, хотя и против этого. Олимпийские игры слишком важны, так что у меня нет никаких претензий. Хочу поехать в Китай только для того, чтобы показать себя и попытаться победить. Победа на Олимпиаде — это большая мечта. Я чувствую себя хорошо, я в хорошей форме. Будем надеяться, что мой пазл сложится на предстоящем турнире», — приводит слова Бриньоне Reuters со ссылкой на Corriere della Sera.